Новосибирск, 11 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Решение об исключении русского языка из учебной программы в детских садах и школах Киева было ожидаемым. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Печальное, но ожидавшееся решение. Вооружённое противостояние использовано Киевом в целях этнолингвистической, и, следовательно, политико-идеологической унификации. Логика правящего режима получила своё итоговое воплощение», — сказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Киеве накануне приняли решение об исключении русского языка из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования.