София, 11 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Военнослужащие сухопутных войск армии Болгарии восстановили в общей сложности 121 километр частично разрушенных инженерных сооружений на болгарско-турецкой границе. Об этом 11 ноября со ссылкой на заявление действующего министра обороны Болгарии Димитра Стоянова сообщает софийская газета ««Факты».

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По словам Стоянова, ремонт был осуществлен на «наиболее уязвимых для проникновения нелегалов» участках. Согласно официальной информации, было заменено 365 панелей забора, 4,6 тыс. м. спирально-режущей проволоки и 30 опорных столбов.

«Сейчас эти отрезки государственной границы являются практически полностью защищенными», — резюмировал глава болгарского оборонного ведомства.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации крупной программы по борьбе с незаконной миграцией и контрабандой товаров. За 10 месяцев текущего года болгарские правоохранители задержали более 12 тыс. человек, нелегально проникших на территорию страны.