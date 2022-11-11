Кишинёв, 11 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Молдавии сложилась классическая предреволюционная ситуация. Об этом заявил телеканалу «Россия 24» экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Если классиков вспомнить: верхи не могут, низы не хотят», — заявил политик.

По его мнению, действующая власть Молдавии не может справиться со сложившейся в стране ситуацией, и большинство руководителей это понимают. При этом Додон считает, что они не могут уйти, так как этого не позволят сделать.

«Их не для этого сделали президентами, премьерами, спикерами и так далее. Их привели в молдавскую власть, чтобы они выполняли чёткие указания Запада», — сказал Додон.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября постоянно проходят протестные акции, на которых участники требуют отставки правительства и президента страны Майи Санду. Она в ответ на это заявляет, что протесты якобы организовывают из России.