* Талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, , 10:01 — REGNUM В последние дни в афганской провинции Саманган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали несколько должностных лиц и сотрудников службы безопасности бывшего правительства Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Мулла Файз, бывший советник Высшего совета национального примирения и глава уезда Хуррам-ва-Сарбаг, был арестован спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и доставлен в Саманган. Причина его ареста пока не названа.

Также ничего не известно о судьбе нескольких чиновников и бывших солдат, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Саманган.

В последние несколько дней были арестованы Хаджи Кабир, начальник службы безопасности уезда Хуррам-ва-Сарбаг, и три бывших сотрудника управления национальной безопасности в Самангане: Самариддин, Фарид и Джума Хан.