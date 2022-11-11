Пномпень, , 09:48 — REGNUM За восстановление центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в этом регионе, а также за улучшение сферы туризма и укрепление устойчивости в продовольственной сфере высказался 11 ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший на пленарном заседании 40-го саммита АСЕАН, который проходит в Пномпене.

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«Крайне важно, чтобы мы подтвердили центральную роль АСЕАН. И это в условиях геополитической динамики и напряженности в регионе, а также распространения индо-тихоокеанских обязательств, включая просьбы наших партнеров по диалогу о более тесном партнерстве», — приводит его слова ТАСС.

Также президент Филиппин выступил за укрепление солидарности АСЕАН, так как ассоциации в данный момент приходится сталкиваться с такими проблемами, как стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, вооруженные конфликты и экономический спад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо провёл двустороннюю встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.