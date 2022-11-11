Иркутск, 11 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловского района Иркутска через суд защитила права травмированного ребенка на компенсацию морального вреда, сообщает 11 ноября телеграм-канал надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выход на лёд

Установлено, что в октябре 2021 г. 9-летний сын заявителей получил травму при падении на искусственном ледовом покрытии после столкновения с другим ребенком во время тренировки.

В интересах несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с ответственных лиц компенсации морального вреда.

Свердловский районный суд г. Иркутска требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу мальчика в лице его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 450​ тыс рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Падунского района Братска через суд добилась компенсации ребенку морального вреда, а также консервации заброшенного объекта.

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