Ульяновск, 11 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Пятерых школьников из Ульяновска наградят в Совете Федерации за мужество при тушении пожара. Ребята не только вызвали спасателей, но и попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, пишет в телеграм-канале глава областного центра Дмитрий Вавилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

За мужество, проявленное при тушении пожара, пятерых юных героев наградят медалями в верхней палате федерального собрания. Ранее школьникам, которые помогли огнеборцам в предотвращении распространения огня, наградили почётными грамотами в управлении МЧС.

Травяной пожар произошёл 12 апреля 2022 года на берегу Свияги возле улицы Промышленная. Пламя распространялось очень быстро. Увидевшие ЧП школьники вызвали спасателей и принялись самостоятельно тушить огонь, чтобы локализовать возгорание. Прибывшим огнеборцам они рассказали, где очаг пожара, и объяснили, как туда быстрее проехать.

За проявленное мужество к награде представлены ученики трёх школ Ульяновска: Антон Адволоткин, Тагир Алеев, Дмитрий Асташкин, Александр Герцев и Данила Николаев.

«Эти ребята проявили характер и не спасовали перед огнём», — говорят спасатели.

Отметим, в 2022 году это не первый случай проявления героизма школьников при пожаре. В марте управление МЧС наградило двух школьников, родных братьев Рифата и Дамира, которые 29 января приняли участие в тушении пожара в хозяйственных постройках частного дома в Барышском районе. Чёрный дым ребята заметили во время прогулки, предупредив об этом хозяйку дома, вызвав спасателей и до прибытия огнеборцев снегом закидывая огонь, минимизировав последствия загорания.