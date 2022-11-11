Ярославль, 11 ноября 2022, 10:14 — REGNUM В Ярославской области введут ежегодную выплату для «детей войны». Об этом сообщает правительство региона.
Законопроект, предусматривающий новую выплату, внесён в Ярославскую областную думу губернатором Михаилом Евраевым.
Выплата будет ежегодной. Её размер будет определять правительство Ярославской области. Планируется, что первые выплаты будут произведены в 2023 году.
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