Ярославль, , 10:14 — REGNUM В Ярославской области введут ежегодную выплату для «детей войны». Об этом сообщает правительство региона.

Дети войны © ИА REGNUM

Законопроект, предусматривающий новую выплату, внесён в Ярославскую областную думу губернатором Михаилом Евраевым.

«В настоящее время в Ярославской области проживают 64 118 граждан, которые подпадают под категорию «Дети войны». Это те, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет», — рассказал первый заместитель директора департамента труда и соцподдержки населения Алексей Шабалин.

Выплата будет ежегодной. Её размер будет определять правительство Ярославской области. Планируется, что первые выплаты будут произведены в 2023 году.

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