Минск, , 09:54 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Праздником Независимости и заявил, что надо сохранять мир, укреплять христианские ценности и взаимную открытость, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

«Белоруссия стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой», — считает Лукашенко.

По его словам, географическая близость двух стран не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что США давно получили от Польши согласие на размещение в республике арсеналов ядерного оружия.

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