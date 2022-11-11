Воронеж, 11 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для международного аэропорта «Воронеж», об этом сообщила пресс-служба Росавиации 11 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

Ограничение на приём и отправку рейсов для воронежского аэропорта будет действовать до 03:45 мск 21 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Воронежем приостановлено с 24 февраля. Временное ограничение на полёты действует также для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.