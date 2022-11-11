Уфа, 11 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Десять миллионов пар перчаток в год сможет производить новый цех, который был открыт на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии нового перчаточного цеха, на строительство которого инвестор направил порядка 200 млн рублей. В результате было создано сто новых рабочих мест.

«В нашей особой экономической зоне «Алга» с каждым годом увеличивается количество резидентов. Правительство республики выполняет обязательства по формированию инфраструктуры. Эту работу мы, безусловно, будем продолжать», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что после выхода на полную мощность цех сможем изготавливать до десяти млн пар перчаток в год.

Отмечается, что перчатки разработаны для защиты рук в агрессивных средах, они также удобны для выполнения технологических операций и соответствуют современным требованиям к спецодежде.