Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Северной столице третий день подряд фиксируют температурные рекорды. Уже вторая ночь в городе стала аномально тёплой для этого времени года. Впереди не менее «жаркий» день, сообщил 11 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, ночь на 11 ноября снова стала самой тёплой для этих суток за весь ряд наблюдений за погодой. Минимальная температура воздуха на центральной метеостанции города опустилась только до +9,1 градуса.

«Сегодняшние сутки точно станут самыми теплыми, даже если дневной экстремум не перекроется, что маловероятно. 11 ноября 2008 года в Санкт-Петербурге был отмечен максимум +10,8 градусов, но по прогнозу температура воздуха должна достичь отметки +11 градусов», — указал главный синоптик.

Ранее ИА REGNUM предупреждало, что помимо аномально теплой погоды в городе на Неве 11 ноября ожидается усиление ветра до 17 м/с. Кроме того, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днём пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление днем начнет понижаться.

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