Тегеран, 11 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Иране арестована сотрудница телеканала Iran International. По информации иранского информационного агентства Fars, она была взята под арест при попытке побега.

Relax.tavrika.su Арест

Ранее, как сообщает агентство Reuters, иранские власти признали телеканал Iran International террористическим.

Согласно опубликованной информации, задержанную зовут Ильхам Афкари. Она является сестрой Навида Афкари, 27-летнего иранского борца вольного стиля, казнённого в 2020 году за убийство сотрудника службы безопасности Ирана. По тому же делу его братья Вахид и Хабиб были приговорены к 54 и 27 годам тюремного заключения соответственно.

Саид Афкари, ещё один брат Ильхам Афкари, сообщил в «Твиттере», что до сих пор нет информации о судьбе его сестры.

Официальные представители Iran International пока не прокомментировали арест своего сотрудника.

Напомним, 8 ноября министр информации Ирана объявил базирующийся в Лондоне телеканал Iran International террористической организацией. Эта сеть сыграла заметную роль в отражении событий последних двух месяцев в Иране.

Добавим, что телеканал Afghanistan International относится к той же структуре, что и Iran International.