Курган, 11 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Курганской области за неделю пресечено незаконное перемещение 120 тонн зерна и 25 кубометров пиломатериалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Пресс-служба Челябинской таможни Проверка груза

Только за одни день, 10 ноября, на границе с Казахстаном сотрудники ведомства совместно со специалистами Пограничного управления ФСБ на автомобильном пункте пропуска Петухово пресекли попытку вывоза из Тюменской области в Казахстан двух партий пшеницы яровой для посева в общей массе 120 тонн по недействительному фитосанитарному сертификату. Всего за период с 6 по 11 ноября на границе остановлено восемь грузовиков с зерном с общим весом 120 тонн зерна.

Также на неделе из Курганской области в Казахстан перевозчики пытались доставить 25 кубометров пиломатериала хвойных пород без положенного сертификата.

В отношении всех грузоперевозчиков возбуждены дела об административных нарушениях.