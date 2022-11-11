Канберра, , 09:44 — REGNUM Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) не возражает против предложения Почты Австралии повысить стоимость отправки писем на 9,1%. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Почта jackmac34

В Почте Австралии неоднозначно заявляли, что необходимо повысить базовую почтовую ставку для писем малого формата с 1,10 до 1,20 доллара. Организация также хочет увеличить цену за отправку больших писем до 125 граммов на 20 центов.

«Мы удовлетворены тем, что предлагаемое повышение цен вряд ли приведет к тому, что Почта Австралии получит больше прибыли, чем стоимость предоставления услуг по отправке писем», — заявила комиссар ACCC Анна Брейки в комментарии журналистам.

Брейки добавила, что средний австралиец отправляет 15 писем в год, а это означает, что такое повышение цен обойдется всего лишь примерно в 1,50 доллара в год.