Денвер, США, 11 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» по дублю оформил нападающие Логан О’Коннор и Микко Рантанен, ещё один гол забил форвард Эван Родригес. Российский вратарь Александр Георгиев отразил 32 броска по своим воротам из 35.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились нападающие Ээли Толванен, Райан Джохансен и защитник Роман Йози. Российский форвард Яков Тренин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 15 очков. «Нэшвилл» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 11 очками.

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