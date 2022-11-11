Иркутск, 11 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Приангарье возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств в размере свыше пяти миллионов рублей, сообщает 11 ноября телеграмм-канал прокуратуры Иркутской области по итогам проверки исполнения бюджетного законодательства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что в 2021 г. между администрацией Тайшетского городского поселения и благотворительной организацией Фонд «Центр социальных программ» заключен договор пожертвования на сумму свыше 40 млн рублей, в рамках которого предусмотрено целевое финансирование работ по благоустройству Тайшетского городского парка.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что в июле 2022 г. из поступивших от благотворителя в местный бюджет денежных средств более пяти миллионов рублей было израсходовано на иные цели, не соответствовавшие условиям договора благотворительного пожертвования.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туринском районе Свердловской области выявлено нецелевое расходование средств по нацпроекту «Культура».

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