Канберра, , 09:49 — REGNUM В ближайшее время в Австралии пройдут уникальные научные исследования с противозачаточным гелем для мужчин. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

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Первое в мире испытание мужской противозачаточной инъекции, которая действует как «временная вазэктомия», проводится с участием 25 мужчин в Мельбурне.

Исследование, которое состоится в частной больнице Epworth Freemasons в Восточном Мельбурне, (юго-восток Австралии) включает в себя введение гидрогеля в семявыводящие протоки мужчин, чтобы блокировать выход сперматозоидов из яичек.

Ожидается, что гидрогель растворится примерно через два года, после чего мужчины снова пройдут процедуру.