В Австралии разработали первый в мире противозачаточный гель для мужчин
Канберра, 11 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В ближайшее время в Австралии пройдут уникальные научные исследования с противозачаточным гелем для мужчин. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.
ИА REGNUM
Наука
Первое в мире испытание мужской противозачаточной инъекции, которая действует как «временная вазэктомия», проводится с участием 25 мужчин в Мельбурне.
Исследование, которое состоится в частной больнице Epworth Freemasons в Восточном Мельбурне, (юго-восток Австралии) включает в себя введение гидрогеля в семявыводящие протоки мужчин, чтобы блокировать выход сперматозоидов из яичек.
Ожидается, что гидрогель растворится примерно через два года, после чего мужчины снова пройдут процедуру.