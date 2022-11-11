Самарканд, Узбекистан, , 09:43 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал руководителей стран с тюркскими народами к сотрудничеству в ІТ-сфере. Это заявление он сделал 11 ноября на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в узбекистанском Самарканде.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

По его мнению, это поможет цифровому развитию стран-участниц ОТГ. Токаев отметил, что на международном форуме Digital Bridge, который недавно прошёл в Астане, представители тюркских стран подписали меморандум о взаимодействии IT-хабов.

«В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей», — сказал Токаев.

Он призвал учредить для этих целей Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в новые проекты в IT-сфере.

Напомним, в Казахстане в октябре стартовали легальные торги криптовалютой.

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