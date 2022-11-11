Донецк, 11 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 33 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 135 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня HIMARS; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; и танки.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Розовка, Жованка, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Александровка, Кременец и Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине в Холмске 11 ноября проводили для прохождения боевого слаживания в войсковой части в Аниве 14 мужчин, которые приняли решение стать добровольцами для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.