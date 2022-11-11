Москва, 11 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект, сокращающий финансовую нагрузки и снижающий административные барьеры в сфере семеноводства, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Александр Погожев ИА REGNUM Семена кукурузы

Инициатива предполагается отсрочку для вступления в силу ряда норм законодательства в сфере семеноводства.

Так, приостановка уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок позволит избежать дополнительной нагрузки на отечественных селекционеров, а также удержать в текущих условиях иностранных производителей на территории России, что в совокупности к моменту вступления законопроекта в силу обеспечит достаточный объем семян, особенно сахарной свеклы — в настоящее время используется около 2% семян отечественной селекции, отмечается в сопроводительных материалах.

Снижение финансовой нагрузки на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при отсутствии необходимости выполнять требования к хранению, производству, использованию семян сельскохозяйственных растений, а также генетической паспортизации сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, действие которых предлагается перенести на более поздний период, позволит усилить работу по созданию новых сортов, а также обеспечить наращивание объемов семенного материала, что в условиях логистических трудностей даст возможность провести посевную кампанию, указали также авторы.

Ранее депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия») обращала внимание на то, что в целом новый закон о семеноводстве вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

«Удалось перенести сроки вступления по отдельным статьям. Если сам закон вступает в силу 1 сентября 2023 года, то статьи, касающиеся «Производства, хранения, и использования семян сельскохозяйственных растений», «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию» — с 1 сентября 2024 года, а статься «Испытания сортов и гибридов, оценка сельскохозяйственных растений» — с 1 сентября 2025 года», — перечислила Школкина.

Президент России Владимир Путин поставил задачу достигнуть 75-процентного уровня обеспеченности отечественных семян на российском рынке через восемь лет. Пока что на долю отечественных семян овощных культур приходится около 20% всех посевов, но эксперты наблюдают тенденцию к росту.