Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:46 — REGNUM Ленинский райсуд Нижнего Тагила Свердловской области отказал лидеру бардов киллеров в замене неотбытого реального срока условным наказанием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство настаивало на продолжении отбывания наказания осуждённым в колонии. Мужчина уже отбыл 18, 5 лет срока. В учреждении ГУФСИН он должен находиться ещё три с половиной года.

Осуждённому отказали в замене наказания условным. Суд основывался на том, что мужчина до сих пор не признал вину в совершенных преступлениях. Кроме того, его поведение не было положительным. Дважды мужчину привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка в колонии. Экспертиза установила, что осуждённый может стать рецидивистом после выхода на свободу.

Таким образом, мужчина продолжит отбывать наказание в колонии.

Отметим, в 2005 году Верховный суд Татарии приговорил киллера к 22 годам лишения свободы. Ему вменили бандитизм, убийство и убийство по найму в составе вооружённой группы. Следствие установило, что банда действовала в нескольких субъектах страны. В том числе в Москве и Казани.