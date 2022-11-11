Канберра, 11 ноября 2022, 09:43 — REGNUM Комиссар Австралийской федеральной полиции Рис Кершоу 11 ноября заявил, что его ведомство будет вести переговоры с российскими правоохранительными органами о привлечении к ответственности хакеров, предположительно ответственных за крупнейшую кибератаку в истории Австралии, когда в руки злоумышленников попали медицинские данные сотен тысяч клиентов частного страховщика Medibank.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз признался, что является одним из тех, чьи медицинские данные были похищены.
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