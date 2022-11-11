Канберра, , 09:43 — REGNUM Комиссар Австралийской федеральной полиции Рис Кершоу 11 ноября заявил, что его ведомство будет вести переговоры с российскими правоохранительными органами о привлечении к ответственности хакеров, предположительно ответственных за крупнейшую кибератаку в истории Австралии, когда в руки злоумышленников попали медицинские данные сотен тысяч клиентов частного страховщика Medibank.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важно отметить, что Россия получит выгоду от обмена разведывательными данными и данными, передаваемыми через Интерпол, и это сопряжено с ответственностью и подотчетностью», — сказал полицейский.

«Мы знаем, кто вы, и у Австралийской федеральной полиции есть несколько значительных результатов, когда дело доходит до возвращения преступников из-за рубежа в Австралию, чтобы они предстали перед системой правосудия», — обратился Кершоу к злоумышленникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз признался, что является одним из тех, чьи медицинские данные были похищены.

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