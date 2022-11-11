Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга и гостям города запрещено выходить на лёд водных объектов с 15 ноября 2022 года. Соответствующий документ, подписанный губернатором Петербурга Александром Бегловым, появился на сайте Смольного.

Под мостом Дарья Драй © ИА REGNUM

Ограничение будет действовать до 15 апреля 2023 года. Кроме того, уточняется, что с 15 ноября 2022 года по 15 января 2023 года и с 15 марта по 15 апреля 2023 года будет действовать запрет выхода на лёд Финского залива и водоёмов, расположенных на территории города.

Отметим, что в прошлом году этот запрет также начал действовать с 15 ноября. Тогда же завершился и сезон навигации.

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