Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга и гостям города запрещено выходить на лёд водных объектов с 15 ноября 2022 года. Соответствующий документ, подписанный губернатором Петербурга Александром Бегловым, появился на сайте Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Под мостом

Ограничение будет действовать до 15 апреля 2023 года. Кроме того, уточняется, что с 15 ноября 2022 года по 15 января 2023 года и с 15 марта по 15 апреля 2023 года будет действовать запрет выхода на лёд Финского залива и водоёмов, расположенных на территории города.

Отметим, что в прошлом году этот запрет также начал действовать с 15 ноября. Тогда же завершился и сезон навигации.