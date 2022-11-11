Симферополь, 11 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Полёты на Крымский полуостров останутся под запретом до 21 ноября — Росавиация продлила ограничения на полёты в международный аэропорт «Симферополь», сообщили 11 ноября в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в международном аэропорту «Симферополь»

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 21 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов для аэропорта Симферополя и ещё десяти аэропортов на юге и в центральной части России действует с 24 февраля.