Минск, , 09:36 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности строить «мосты дружбы» между Минском и Варшавой.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер поздравил народ Польши с праздником Независимости.

«Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой», — указывает пресс-служба Лукашенко.

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Он отметил, что лживые образы врагов в лице Белоруссии и России привели к ухудшению жизни населения Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по экономическим вопросам заявил о запрете на повышение любых цен в стране.