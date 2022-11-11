Лукашенко заявил о готовности строить с Польшей «мосты дружбы»
Минск, 11 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности строить «мосты дружбы» между Минском и Варшавой.
Белорусский лидер поздравил народ Польши с праздником Независимости.
«Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой», — указывает пресс-служба Лукашенко.
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Он отметил, что лживые образы врагов в лице Белоруссии и России привели к ухудшению жизни населения Евросоюза.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по экономическим вопросам заявил о запрете на повышение любых цен в стране.