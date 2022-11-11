Москва, 11 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заключил под стражу руководителей известной реставрационной компании Санкт-Петербурга Ивана и Оксану Орынчук по делу об особо крупном мошенничестве при реставрации Московского Кремля, сообщает 11 ноября издание «Коммерсантъ».

По версии следствия, глава реставрационной компании ООО «Петербургский Ренессанс» Иван Орынчук и его сестра Оксана похитили более 70 млн рублей из авансовых платежей, поступивших по контрактам с Федеральной службой охраны РФ (ФСО).

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

По материалам дела, в 2018 году компания подписала с ФСО контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского Кремля. Хотя, как считают следователи, руководство ООО знало, что положение компании шатко.

С обвинением Орынчуки не согласны и просили суд избрать другую меру пресечения. Однако, рассмотрев ходатайство следствия, суд заключил руководителей ООО под стражу до декабря.

Добавим, что ранее по делу о вымогательстве взяток был приговорён к 11 годам колонии бывший заместитель начальника отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Алексей Голохвостов. В суде было доказано, что он вымогал 700 тыс. рублей у руководства «Петербургского Ренессанса» за содействие в принятии работ на кремлевских объектах. Вину бывший офицер не признал.