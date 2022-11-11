София, 11 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Сотни сотрудников государственного предприятия «Болгарские железные дороги» (БЖД) собрались в центре столицы Болгарии Софии на акцию протеста с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 11 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, участники мероприятия расположились перед зданием парламента и развернули плакаты с надписями «Хватит издеваться над железнодорожниками!» и «Где наши деньги?». При этом в среде протестующих звучат антиправительственные лозунги.

Полиция в ход протестных выступлений не вмешивается.

Напомним, на сегодняшний день заработная плата работников БЖД является самой низкой в секторе. Из-за экономического кризиса структуру в течение последних двух лет были вынуждены покинуть тысячи высококлассных специалистов.