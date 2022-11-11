Кемерово, , 09:53 — REGNUM В Кемеровской области бригада медиков готовится отправится в Горловку. В составе группы восемь добровольцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Четверо из них — кемеровчане. В их числе Вера Резниченко, врач Станции скорой помощи города Кемерово, — рассказали в мэрии областной столицы. — Вера Георгиевна проработала в медицине полвека, большую часть этих лет — в скорой помощи. Своё решение поехать в Горловку кемеровчанка объяснила желанием помочь людям».

Кузбасские медики-добровольцы уверены, что их опыт обязательно пригодится в Горловке, где сейчас дефицит кадров в медицине.

Напомним, что ранее специалисты Кемеровской области подготовили предложения по восстановлению промышленности и нормального рабочего ритма жизни Горловки. Кузбассовцы активно помогают жителям Горловки. В Кемеровскую область на летний отдых из Горловки приезжали школьники.

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