Челябинск, 11 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Между Челябинском и Екатеринбургом начал курсировать скоростной поезд «Орлан». Первый рейс состоялся утром 11 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) А. В. Белов Дизель-поезд «Орлан»

Время в пути составляет около четырёх часов. Курсировать дизельные поезда будут ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября поезда «Орлан» поступили в Челябинск. Напомним, ранее власти Свердловской и Челябинской областей намеревались построить между Екатеринбургом и Челябинском высокоскоростную железнодорожную магистраль, но в 2020 году проект был заморожен.