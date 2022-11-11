Улан-Удэ, 11 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Промышленный вылов байкальского омуля может быть разрешён к 2025 году. Об этом в рамках «Открытого диалога» в Совете Федерации заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Иркутской области Омуль байкальский

По его словам, они с регионами провели большую работу по восстановлению запасов рыбы, в разы увеличив воспроизводство омуля. В результате биомасса на Байкале в 2017–2020 годы росла, в связи с чем наука «давала позитивные прогнозы», однако затем они были скорректированы.

«На следующий год запланированы дополнительные исследования, которые будет проводить наш институт, и по итогам этих исследований можно будет сделать более точный прогноз. Пока мы пессимистично ориентируемся на 2025 год», — отметил чиновник.

При этом есть вероятность более раннего возобновления промышленного вылова при получении положительных данных.

Читайте также: Промышленный вылов омуля на Байкале могут разрешить