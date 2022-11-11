Пекин, , 09:41 — REGNUM Объем новых кредитов Китая, деноминированных в юанях, в октябре составил 615,2 млрд юаней (около $84,95 млрд), показали данные центрального банка страны, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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По данным Народного банка Китая, этот показатель снизился на 211 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года частично из-за высокой базы сравнения. Объем М2, общий показатель денежной массы, который охватывает наличные деньги в обращении и все депозиты, увеличился на 11,8% в годовом исчислении, до 261,29 трлн юаней, в конце прошлого месяца.

Темпы роста были на 0,3 процентных пункта ниже показателя, наблюдавшегося в конце сентября, но на 3,1 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем М1, который охватывает наличные деньги в обращении плюс депозиты до востребования, на конец октября составлял 66,21 трлн юаней. Он вырос на 5,8% в годовом исчислении.

M0, объем наличных денег в обращении, вырос на 14,3% по сравнению с прошлым годом, до 9,84 трлн юаней, в конце прошлого месяца. В октябре центральный банк вывел с рынка в общей сложности 25,5 млрд юаней чистой наличности.

Недавно добавленное социальное финансирование, измеряющее средства, которые частные лица и нефинансовые фирмы получают от финансовой системы, составило 907,9 млрд юаней в прошлом месяце, что на 709,7 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу прошлого месяца общий объем непогашенных депозитов в юанях составил 254,82 трлн юаней, увеличившись на 10,8% в годовом исчислении.