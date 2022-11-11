Симферополь, 11 ноября 2022, 09:34 — REGNUM Церемония прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым состоится в Александро-Невском соборе Симферополя 11 ноября. Об этом сообщили в журналистам в пресс-службе главы Республики Крым.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб днём 9 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что власти окажут всю необходимую помощь семье Стремоусова — у него остались пятеро детей и супруга, которая ждёт ребёнка.