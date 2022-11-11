* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Кабуле в восьмой зоне безопасности города произошёл взрыв. Об этом сообщил представитель службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халид Задран, пишет газета «8 Собх».

1stvc.net Взрыв

По его словам, 11 ноября на 3-й улице в районе Карте-Нау в бронированном автомобиле бизнесмена взорвалась магнитная мина, но обошлось без жертв.

Менее чем за неделю это как минимум третий взрыв, произошедший в афганской столице, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что пострадавших не было.

Так, ранее на перекрёстках Карте-Парван и Хаджи Якуб на минах подорвались автомобили, принадлежащие силам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также на прошлой неделе в районе Силуе-Маркази пятой зоны безопасности города Кабула произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудники министерства восстановления и развития сельских районов, в результате чего, по данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пострадали восемь человек.