Лондон, , 09:58 — REGNUM Глава британской компании, которая занимается розничной торговлей, лорд Вулфсон рассказал о дефиците рабочей силы. Заполнять рабочие места он предлагает иностранными работниками, поэтому считает необходимым внести изменения в миграционную политику. Вулфсон был ярым сторонником выхода Великобритании из Европейского союза, а одной из ключевых целей Brexit было сокращение наемного труда из других стран. Бизнесмен признался, что ряд решений, принятых для «доведения Brexit до конца», привел к частичному разрушению экономики.

Флаг Великобритании

«Люди стоят в очередях, чтобы приехать в эту страну и собирать урожай, который уже гниет на полях, работать на складах, которые иначе станут бесполезными, а мы им не разрешаем. Нам нужно поменять подход к экономически продуктивной миграции», — заявил Вулфсон.

Представитель правительства на это ответил, что Консервативная партия добилась рекордно низкого уровня безработицы и собирается принимать только важных и высоко квалифицированных сотрудников: «Уровень безработицы на рекордно низком уровне, и важно, чтобы мы продолжали привлекать замечательных ключевых работников, в которых Великобритания нуждается, в том числе в Национальную службу здравоохранения требуются врачи и медсестры».

Британцы обсудили ситуацию в Twitter. Часть пользователей предложила главам британских компаний снизить требования к британцам, которые ищут и хотят устроиться на работу, тогда не придется менять законодательство.

«А как насчет трудоустройства людей, которые просто хотят у вас работать? Моя подруга пробовала устроиться шесть раз, и ей отказывали, потому что хотели видеть человека с опытом в розничной продаже. При этом она проработала в сфере розничной торговли семь лет! Мне кажется, они просто хотят платить копейки», — прокомментировала @kezi2001.

В комментариях предположили, что вакансии не заполняются британцами, потому что британцы не хотят работать за копейки, которые предлагают как частные работодатели, так и государство. На такие копейки согласны только мигранты, но если повысить зарплату, то можно заполнить рабочие места британцами.

«Боссы-капиталисты всегда говорят о рынке, когда снижают зарплаты, а потом волком воют, когда рынок оборачивается против них. Нам не нужно больше сотрудников-мигрантов, у нас и так достаточно рабочей силы, нашим сотрудникам нужно платить зарплаты, на которые реально можно жить», — отметил @irsheard.

«Повышать зарплаты и обучать людей? Да ни за что, мигрантов же нанять в сто раз проще!» — написал @1ashbrown_.

«Я думаю, что он имеет в виду низко оплачиваемый труд. Ему же надо сохранить огромную прибыль компании и нищету среди населения», — согласился @Stuart__Harper.

Некоторые комментаторы напомнили, что политики и бизнесмены сами решили поддержать выход из ЕС, а теперь жалуются на то, что им не обещали таких проблем. Пользователи предложили им признаться себе в том, что они доверились этому правительству, если бы они не голосовали, Британия сейчас бы припеваючи жила в Евросоюзе.

«Устал слушать от многих сторонников Brexit, что они «за это не голосовали». Они бросили кости, они доверились правительству, чтобы те довели до ума то, что у них тогда было в голове. Это привело к провалу», — добавил @KnowlesyCPFC.