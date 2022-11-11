Барнаул, , 09:30 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков днем, 12 ноября, сутки 13 и 14-го ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метели, гололёдные явления. Завтра днем усилится ветер до 22 м/с, 13 и 14 ноября до 24 м/с.

Метель. Алтайский край © ИА REGNUM

На дорогах сильная гололедица, а в предгорьях местами снежные заносы. Наибольшее усиление ветра прогнозируется в Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Чарышском, Быстроистокском, Петропавловском, Зональном, Бийском, Смоленском, Алтайском, Солонешенском, Целинном и Красногорском районах. Главное управление призывает жителей к соблюдению техники безопасности в условиях непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание с мокрым снегом и сильным ветром отмечалось в Алтайском крае в конце октября.

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