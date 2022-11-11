Москва, , 09:36 — REGNUM Те, кто привлекает внимание к экологии путём вандализма и порчи предметов искусства, только дискредитируют экологию. Об этом завил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, передают РИА Новости.

Экология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Потому что эколог не равно вандал. Эколог ничего не портит, эколог бережет», — пояснил Козлов.

По его мнению, такие активисты лишь дискредитируют экологию, делая из нее повод для «дешевого хайпа».

Как сообщало ИА REGNUM, картины американского художника, классика поп-арта Энди Уорхола попытались испачкать краской экоактивисты в Национальной галерее Австралии в Канберре.

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