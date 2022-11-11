Тегеран, , 09:29 — REGNUM На 6,7 кг возрос за месяц запас высокообогащенного урана Ирана. Об этом 11 ноября сообщает американская газета Politico со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Уран

По данным издания, в МАГАТЭ считают, что Иран нарастил свои запасы высокообогащенного урана с момента предоставления в сентябре аналогичного отчёта. При этом уточняется, что по информации на 22 октября у Ирана было 62,3 кг урана, обогащенного до 60% и этом на 6,7 кг больше, чем в сентябре.

Также указывается, что, как следует из отчёта МАГАТЭ, на данный момент в Иране в общей сложности есть 3673,7 кг обогащенного урана и это на 267,2 кг меньше по сравнению с сентябрём.

При этом отмечается, что, по информации газеты, эксперты в области нераспространения ядерного оружия предположили, что нынешних запасов обогащенного до 60% урана в Иране достаточно, чтобы создать одну ядерную бомбу при условии дальнейшего обогащения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в которых обсудил сделку по иранской ядерной программе, а также ситуацию вокруг территории бывш. УССР.