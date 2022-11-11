Самарканд, Узбекистан, , 09:36 — REGNUM Государства с тюркским населением стали связующим звеном при сообщении между востоком и западом, а также севером и югом, поэтому важно развивать транспортный потенциал этих стран. Данное заявление 11 ноября сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ОТГ в узбекистанском Самарканде.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трёх братских государств — Казахстана, Азербайджана, Турции», — сказал Токаев.

По его словам, в Казахстане считают, что развитие транспортно-логистической отрасли является приоритетной задачей. За последние 15 лет в стране вложили в её развитие $15 млрд. Токаев подчеркнул важность для Казахстана диверсификации транспортных маршрутов, а также развития логистики. На это планируется к 2025 году привлечь инвестиции на $20 млрд.

Напомним, Токаев в октябре на встрече с членами Совета глав правительств СНГ в Астане также призывал развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут.

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