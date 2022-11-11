Москва, , 09:29 — REGNUM Законопроект, направленный на благоустройство лесов, внесли в Госдуму сенаторы во главе с Александром Двойных и депутаты, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

«Лыжня России» в Чебоксарах Cap.ru

Предполагается ограничить запрет на перевод земельных участков из состава земель лесного фонда, предоставленных в пользование для осуществления рекреационной деятельности, земельными участками из состава земель лесного фонда, предоставленными в аренду физическим и юридическим лицам.

При этом расположенные в лесопарковых и зеленых зонах земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности государственным и муниципальным учреждениям, будет возможно переводить в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

В соответствии со статьями 94 и 98 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли рекреационного назначения — земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. Таким образом, принятие решения о переводе земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности, в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для целей удовлетворения потребности населения в благоустроенных озелененных территориях общего пользования и реализации мероприятий по их благоустройству, предусмотренных государственными программами формирования современной городской среды, исключает возможность злоупотребления и использования переведенного земельного участка в целях, отличных от рекреационных, в том числе для возведения жилья, гостиниц, апартаментов и иных объектов для проживания, отмечают авторы.

Кроме того, законопроектом предусматривается запрет на перевод из состава земель лесного фонда вышеуказанных земельных участков, которые находятся в границах особо охраняемых природных территорий.

Отметим, что средняя площадь лыжных трасс и велопешеходных дорожек при реализации мероприятий по благоустройству лесных участков, предусмотренных государственными программами формирования современной городской среды, составляет 4 га.