Сент-Луис, США, 11 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили защитники Тори Крюг и Калле Росен, нападающие Джордан Кайру, Брэндон Саад и Ноэль Аччари.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отдал две результативные передачи. На счету форварда Владимира Тарасенко один голевой пас.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились нападающие Тимо Майер, Томаш Гертл и Логан Кутюр.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков. «Сан-Хосе» идёт на 15-м месте в Западной конференции с девятью очками.

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