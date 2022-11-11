Казань, 11 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие дни аномальная теплая погода сменится резким похолоданием. Осадки в виде дождей перейдут в снег, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В субботу и воскресенье, 12–13 ноября, еще сохранится теплая погода. Температуры воздуха окажутся на 6 — 7 градусов выше нормы и составят +3…+8 °С. При прохождении атмосферных фронтов прогнозируются дожди. Также в выходные дни ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

В начале следующей недели через Татарию пройдет холодный атмосферный фронт, после чего республика попадет под влияние тыловой части уходящего циклона. Направление ветра сменится с западного на северное и откроет дорогу арктическим воздушным массам. Временами возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром.

В понедельник, 14 ноября, температура воздуха ожидается на уровне +2…-3 °С, 15 ноября похолодает до — 2…-7 °С. На дорогах вероятно образование гололедицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 11 ноября в Башкирии ожидается дождь и мокрый снег. В некоторых районах возможен туман, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, на дорогах гололедица.

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