Магадан, , 09:32 — REGNUM В районе посёлка Новый Уптар днём 11 ноября произошло ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 52-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автобуса, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере три человека стали жертвами столкновения под Красноярском легкового автомобиля Toyota и грузовика MAN.