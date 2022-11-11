Архангельск, 11 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Архангельской области за девять месяцев 2022 года цены на продовольствие выросли на 9,8%. Об этом сообщил Архстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM В магазине

Среди резко подорожавших — сахар (на 30,1%), кофе (на 26,4%), чай (на 20,7%) и кондитерские изделия (на 20,2%). Рост цен отмечен также на говядину — на 17,4%, сыр — на 16,6%, крупу — на 16,2%, мясные полуфабрикаты – на 16,2%, масло – на 15,8% и другие продукты питания.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания с начала года увеличилась на 5,4% и составила на конец сентября 2022 года 6793,5 рубля в расчёте на человека в месяц», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области реальная средняя зарплата сократилась почти на 6%.

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