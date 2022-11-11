Ярославль, 11 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Новый мэр Ярославля Артём Молчанов не планирует вводить платные парковки в историческом центре города. Об этом глава города рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Krd.ru Парковка

О платных парковках в Ярославле заговорили в середине 2010-х годов. В последний раз тема поднималась вскоре после прихода на пост мэра Владимира Волкова. Новый мэр не планирует возрождать проект.

«Вы знаете, я пока не видел ни одного расчёта по поводу того, что есть потребность введения платных парковок. Есть с чем сравнивать, и если говорить о том, есть ли какая-то возможность припарковаться в центре города, то такая возможность есть. Ввести платную парковку как элемент разгрузки транспортной системы, по внутренним ощущениям, я не вижу необходимости. Знаю, что такие предложения были, возможно, при формировании пешеходной зоны и пешеходного квартала такие вопросы появятся. Но надо всё считать: сколько машин, почему они здесь паркуются. Может быть просто потому, что так исторически сложилось и вполне удобно было бы парковаться на прилегающих территориях», — рассказал Артём Молчанов.

Введение платных парковок власти Ярославля ранее обосновывали нуждами туристов, которые якобы не могут свободно припарковаться в центре города.