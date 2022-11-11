Благовещенск, , 09:29 — REGNUM В Амурской области по 150 тыс. рублей всем военнослужащим, мобилизованным для защиты Донбасса, перечислят в срок до 1 декабря. Об этом 11 ноября рассказал во время прямого эфира в соцсетях глава региона Василий Орлов, сообщило АСН24.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Читайте также: В Приамурье военнослужащим дадут отсрочку по аренде имущества

Выплаты пока не получили 60% мобилизованных борцов. Трети военнослужащих из Приамурья перечислят положенные средства в течение ближайших нескольких дней.

«Деньги у нас на всё количество призванных зарезервированы, в бюджете деньги есть. У людей, у которых не было счетов, они открыты. Соответственно, деньги они получат в ближайшее время. До 1 декабря все должны получить выплаты по 150 тысяч рублей. Без исключения, все, кто был призван», — отметил Василий Орлов.

Тех, кто не получит выплаты до начала декабря, он попросил обращаться на горячую линию, и пообещал, что без выплат не останется ни один военнослужащий. Скорее всего, по 150 тыс. всем бойцам будут перечислены в течение следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, за имущество, находящееся в собственности Амурской области, разрешили временно не платить жителям, которых мобилизовали для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Пока они будут защищать Родину, коммунальные услуги за используемые ими помещения будет оплачивать бюджет.