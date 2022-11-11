Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внедрении мер поддержки для бизнеса в налоговой сфере, их общий объем оценивается в 7,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно содержанию закона, предпринимателям предоставят дополнительные возможности по снижению налоговой нагрузки. Так, для организаций и физических лиц на следующий год сохраняется ставка налога на имущество в размере 1,5%.

Для тех организаций, которые работают в области культуры, спорта, образования, здравоохранения, на 2023–2024 годы сохраняется льгота по налогу на имущество организаций, это 50%.

Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались впервые до 1 января 2025 года, получат налоговые льготы в случае, если они работают по патентной или упрощённой системе налогообложения. Налоговые каникулы будут распространяться и на другие сферы.

Эти меры поддержки позволят снизить налоговую нагрузку на предпринимателей и организации, а также будут стимулировать предпринимательскую активность. Общий объем выпадающих доходов городского бюджета составит около 7,6 млрд рублей.

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